LIVE – Inter-Lipsia Inzaghi in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale delladi Simonein vista della sfida tra, valida per la quinta giornata della Champions League 2024/25. Il tecnico piacentino dovrà fare i conti con le condizioni di alcuni uomini chiave dell’come Calhanoglu e Lautaro, che hanno saltato la trasferta scaligera; finora in Champions il tecnico piacentino ha spesso optato per il turnover, scelta che potrebbe essere obbligata in questa sfida. Ladi Simonesi terrà alle ore 12.00 di martedì 26 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale.COME SEGUIRLA IN TVPER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F513.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti allatestuale delladi Simonein) SportFace.