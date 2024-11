Lanazione.it - Liti furiose e violenza sulla ex compagna, arrestato

Grosseto, 25 novembre 2024 – Maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della ex. Sono queste le accuse nei confronti di un uomo che è statooggi, 25 novembre, dai carabinieri di Grosseto. I fatti risalgono a oltre un mese fa quando in ottobre i militari erano intervenuti in un'abitazione da dove un vicino aveva segnalato forti urla provenire dall'appartamento. La donna ha detto subito che non si trattava di un episodio isolato ma solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie ed è stata infine convinta a sporgere denuncia. Ha dunque raccontato il rapporto molto difficile che aveva con il compagno, non nuovo agatee violenze ai suoi danni, violenze che tuttavia non aveva mai fatto refertare da strutture sanitarie, come del resto tutti gli episodi di lite precedenti a cui la donna aveva cercato di soprassedere.