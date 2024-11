Padovaoggi.it - Lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche

Leggi su Padovaoggi.it

La Croce Rossa Italiana organizza, in collaborazione con il Circolo Parrocchiale Noi Sacro Cuore in Padova, per il giorno mercoledì 04 dicembre 2024 ore 16.30, unagratuita,e Sonno Sicuro.Laè un evento formativo teorico rivolto.