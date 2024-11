Forlitoday.it - L'estetica rinuncia agli sconti del black friday per donare fondi alle donne vittima di violenza

Leggi su Forlitoday.it

Undiverso per l'"Fiordiloto" di via Bezzecca a Forlì. Per la Giornata contro lasullel'attività ha fatto una scelta diversa dtipici del periodo. Per il quarto anno consecutivo, non propone ai clienti il. Invece, dal 25 al 30 novembre.