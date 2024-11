Cataniatoday.it - Le associazioni studentesche propongono la creazione di uno sportello contro la violenza di genere

Leggi su Cataniatoday.it

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne, leKoinè aps, GiurisprudenzAttiva e Prometeo hanno lanciato un appello per l’istituzione di unoantiall’interno dell’ateneo di Catania. L’iniziativa nasce dalla.