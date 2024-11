Temporeale.info - Latina / Due autovetture in fiamme, i Carabinieri indagano su tracce di liquido infiammabile

Leggi su Temporeale.info

– Nella notte dello scorso 23 novembre, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E. da parte di un uomo di 48 anni, idella Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia (LT) sono intervenuti in quel centro, per l’incendio della autovettura in suo uso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di .L'articolo/ Duein, isudiTemporeale Quotidiano.