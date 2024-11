Temporeale.info - Latina / Contro la violenza sulle donne, la campagna della Polizia di Stato “Questo non è amore”

– Anche quest’anno, in occasioneGiornata internazionale per l’eliminazionele, nell’ambitopermanentediladi genere “non è”, è stata realizzata una nuova edizione dell’opuscolo informativo. Il documento, curato dalla Direzione Centrale Anticrimine, come negli anni scorsi, contiene storie e testimonianze reali. .L'articolola, ladinon è” Temporeale Quotidiano.