Arezzonotizie.it - L'Arezzo torna a Perugia per la Coppa Italia. In vendita i biglietti

Leggi su Arezzonotizie.it

Aperta la predeiper la partita, valida per gli ottavi di finale di, in programma mercoledì alle ore 20.30 allo stadio “Renato Curi”. Come accaduto per il match di campionato di venerdì scorso, i tagliandi per i residenti in provincia di