Tpi.it - L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

4 –: leQuesta sera, lunedì 25 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda lade4 –, la quarta e ultima stagioneserie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. In tutto sono previsti dieci episodi, divisi in cinque prime serate, con due episodi a serata. Ma quali sono le, lae ildi oggi? Ecco tutte le informazioni.Nel primo episodio, intitolato La frattura, Elena ha da poco partorito. Ha avuto una. Lila decide di recarsi a farle visita insieme a Immacolata. Mentre si trovano a casa di Elena, però, Immacolata si sente male. La donna ha un collasso. Lila e Nino Sarratore intendono portarla subito in ospedale.