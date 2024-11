Ilrestodelcarlino.it - L’Albero di Natale all’uncinetto di San Prospero: è alto oltre 9 metri

San(Modena), 24 novembre 2024 – Dopo tanta attesa e curiosità, ieri finalmente c’è stata l’inaugurazione e l’accensione del. Tantissime persone presenti, complice anche i festeggiamenti per il patrono. Un lungo applauso ha accolto l’opera d’arte quando finalmente è stata accesa. Con i suoi 9.75di Sanè il piùdell’Emilia Romagna, il secondo in Italia dopo quello di Ostuni, in provincia di Brindisi. Per decorarlo sono state necessarie quasi 3.500 mattonelle, ovvero riquadri di lana ricamati, utilizzando 90 kg di filo per produrle. Per realizzare le mattonelle, 27 donne della Bassa hanno lavorato circa 24 settimane. L’idea di dar vita a un gruppo per creareè partita da Chiara Rosta e Margaret Malagoli.