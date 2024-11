Palermotoday.it - L'aeroporto di Palermo contro la violenza sulle donne, gerbere rosse ai passeggeri in arrivo

Leggi su Palermotoday.it

Fiori rossi per la Giornata internazionalela. All'di, in collaborazione con Gesap, si è svolta questa mattina una performance artistica con la distribuzione di 1500aiin, mentre ieri pomeriggio in migliaia si sono radunati.