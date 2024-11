Milanotoday.it - Ladri entrano in casa e rubano preziosi e oggetti per 60mila euro

Leggi su Milanotoday.it

Prima il colpo, poi la telefonata al 112 e l’intervento della polizia. Sono in corso accertamenti sul furto avvenuto in via Bernardino Verro a Milano (zona Morivione) nel pomeriggio di domenica 24 novembre dove sono stati rubatie altriper un totale di circaa un.