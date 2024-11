Bergamonews.it - La Torre 1 del Papa Giovanni e Porta San Giacomo si colorano di arancione per il 25 novembre

Bergamo. La luce, colore scelto dalle Nazioni Unite per rappresentare un futuro libero dalla violenza contro le donne e le ragazze, colora la1 dell’ospedaleXXIII, con l’adiacente fontana, nella notte di lunedì 25in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere.Qui si trovano i reparti di Ostetricia e Ginecologia, ma anche il Pronto soccorso ostetrico-ginecologico, uno dei punti di prima accoglienza in città per le donne vittime di violenza.Laè idealmente collegata conSan, illuminata in contemporanea, in accordo con il Comune di Bergamo.