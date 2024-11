Riminitoday.it - La lotta alla violenza di genere attraverso le pagine di Lia Celi, la scrittrice ne discute con la cittadinanza

Leggi su Riminitoday.it

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, Ammi-Donne per la Salute - Sezione di Rimini, ha organizzato, per giovedì 28 novembre alle ore 16:30 presso la Sala Sant’Agostino (Via Cairoli, 36 - Rimini), un evento pubblico con lae.