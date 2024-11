Milanotoday.it - La giornata contro la violenza sulle donne a Milano: il programma degli eventi

Leggi su Milanotoday.it

Decine le iniziative in città, alcune già iniziate durante il fine settimana, in occasione dellainternazionale per l'eliminazione dellale. Lainizierà all'Auditorium Testori con un evento dedicato agli studenti e organizzato dall'assessorato alla.