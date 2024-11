Ilgiorno.it - La Festa dell’Albero con bambini e ragazzi: "Per i nostri polmoni"

Leggi su Ilgiorno.it

"Un albero in ogni scuola", Vimodrone ha organizzato lacon"insieme per il nostro polmone anti-smog. Le buone pratiche si imparano fin da piccoli". Una filosofia che l’Amministrazione porta avanti da tempo, in oltre tre anni ha messo a dimora più di 2.500 esemplari. L’operazione green prosegue e ogni iniziativa "serve a fare proseliti", dice il sindaco Dario Veneroni. Un rito che si ripete a cadenza regolare, non c’è recupero in città che non preveda la "dote verde", l’obiettivo del massiccio programma ambientalista è duplice: "Tutelare la salute puntando sul bello". Iniziative che coinvolgono le scuole e che hanno un solo scopo: "Aiutare tutti a respirare meglio. Il modo migliore per neutralizzare l’inquinamento".Bar.Cal.