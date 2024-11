Laprimapagina.it - La dieta ideale per un gatto sterilizzato: prevenire obesità e problemi urinari

Quanto è importante ladi un?Hai appenail tuoo ne hai uno giàe ci tieni alla sua salute ed alla sua linea? Questo cambiamento, oltre a migliorare la sua vita, richiede alcune attenzioni speciali, soprattutto nell’alimentazione. I gatti sterilizzati sono più inclini a svilupparealle viee a causa dei cambiamenti metabolici e ormonali. Ma non preoccuparti: con unamirata, puoi garantire al tuo micio una vita sana e felice.Come dovrebbe essere il cibo per unLa sterilizzazione porta con sé una serie di cambiamenti metabolici e ormonali che richiedono un’alimentazione specificamente studiata per il tuo. Il cibodeve rispondere a una serie di caratteristiche per garantire salute e benessere a lungo termine.