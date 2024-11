Ilrestodelcarlino.it - La città si colora di arancione: "Aiutiamo tutte le vittime a reagire"

Anche quest’anno in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Soroptimist di Reggio Emilia sostiene la campagna internazionale ‘Orange the World’, contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile. Da oggi al 10 dicembre, Giornata Internazionale per i diritti umani, partiranno 16 giorni di attivismo con iniziative e azioni di sensibilizzazione in cui verrà utilizzato il colore, simbolo di un futuro senza violenza di genere. Contestualmente partirà la campagna di comunicazione della federazione internazionale ‘Read the signs: leggi i segnali della cyberviolenza’, con l’illuminazione della questura di Reggio Emilia e della caserma dei carabinieri, dove grazie al Soroptimist Club è stata realizzata una ‘Stanza tutta per sé’, dedicata all’ascolto delle donnedi violenza.