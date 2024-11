Laverita.info - La Chiesa ha smesso di convertire i peccatori

La recente visita di Francesco a Emma Bonino, tra cioccolatini e sorrisi, è emblematica. E non è un caso isolato. È giusto frequentare chi ha smarrito la retta via, ma per cercare di renderlo consapevole delle proprie colpe, non per conversare amabilmente con lui.