Lookdavip.tgcom24.it - Kim Kardashian, seduzione “all’italiana”

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Che ci sia intesa tra Kim(e tutta la sua famiglia) e Dolce&Gabbana è una realtà assodata. Le collaborazioni sono state plurime, con grande soddisfazione da parte di entrambi. Stavolta però lanon è una semplice, per quanto irresistibile, testimonial: quella che è stata presentata con scatti che richiamano l’Italia anni Cinquanta è una collab tra il brand made in Italy e Skims, di cui Kim è fondatrice.Il sodalizio tra il clane Dolce&GabbanaLe nozze Dolce&Gabbana di Kourtney e TravisNel corso del tempo Dolce&Gabbana ha scelto più volte Kimcome volto delle proprie collezioni, e anche l’influencer ha restituito il favore indossando capi del brand per partecipare a eventi mondani. Un amore, quello per la creatività di Stefano Dolce e Domenico Gabbana, condiviso con tutta la sua famiglia e che ha creato anche qualche rivalità.