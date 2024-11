Casertanews.it - Juvecaserta imbattile in casa: al PalaPiccolo Latina va ko. Quarto successo interno di fila

Leggi su Casertanews.it

consecutivo per la Paperdiche si è imposta sulla Benacquista Assicurazionicon il punteggio di 85-71 al termine di una gara condotta sempre in testa con un vantaggio massimo di 16 punti raggiunto in più di un’occasione. Nonostante qualche problema di.