Liberoquotidiano.it - Italo supporta Pangea contro la violenza sulle donne

Sin dall'iniziosi è fortemente impegnato per diffondere una cultura del cambiamento legato all'empowerment femminile e ai diritti delle. Quest'anno , in occasione del 25 Novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione dellale, ha deciso di avviare un percorso a sostegno di Fondazioneche opera, in Italia e nel mondo, per la costruzione di pace attraverso l'empowerment delle. In particolareha deciso di sostenere “REAMA”, il progetto italiano di, che si compone di 34 centri anti, 12 case rifugio, 30 avvocate specializzate indi genere, oltre a diverse associazioni che lavorano sulla prevenzione nei propri territori e contribuiscono all'inserimento lavorativo. Il progetto REAMA, tra le varie attività, prevede anche il "Bilancio di competenza": con l'aiuto di professioniste esperte,aiuta leche hanno vissuto una situazione dia riscoprire le loro capacità e a valorizzarle.