Ferraratoday.it - Istituzioni e giovani contro la violenza, un messaggio dalla panchina rossa in memoria di Rossella Placati

Leggi su Ferraratoday.it

Un fortedi totale rigetto dellae di rispetto dell'altro è stato mandatodi via Pironi a Bondeno, indi. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione dellasulle donne,, associazioni.