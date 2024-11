Pordenonetoday.it - Investe una donna e scappa: incastrato dallo specchietto rotto

Leggi su Pordenonetoday.it

Stava camminando in via Vial di Lares a Cordenons quando è stata investita da un'auto pirata. Vittima una 56enne del luogo che è stata portata all'ospedale di Pordenone. Il conducente della vettura non si è fermato ed èto dileguandosi. Nell'impatto ha perso lodell'auto che è.