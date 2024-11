Tpi.it - Intesa Sanpaolo accende le luci contro la violenza sulle donne

Leggi su Tpi.it

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellalesi tinge di arancione e illumina il grattacielo di Torino, le storiche sedi di Via Verdi a Milano, di via Toledo a Napoli e di via del Corso a Roma a sostegno della campagna promossa dall’ONU e UNWomen.Numerose sono le iniziative del Gruppo su tutto il territorio nazionale:aderisce alla campagna #NessunaScusa attraverso un messaggio di sensibilizzazione su oltre 3000 sportelli automatici e sui videowall del grattacielo di Torino e del grattacielo Gioia 22 a Milano. La campagna riprende in Italia la mobilitazione #NoExcuse lanciata dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di respingere le giustificazioni troppo spesso utilizzate per minimizzare la: la gelosia, il raptus, la provocazione, l’abbigliamento, le abitudini di vita.