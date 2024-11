Inter-Lipsia Youth League | orario e dove vederla

Leggi su Ilnerazzurro.it

. I nerazzurri, unici a punteggio pieno con 12 punti torneranno in campo contro il. Ecco a che ora evedere la gara.L’Primavera torna protagonista in, affrontando ilUnder 19 nel nuovo turno della Championsgiovanile. I nerazzurri, unici a punteggio pieno con 12 punti, guidano il girone unico in solitaria. Situazione più difficile per i tedeschi, fermi al 27° posto con soli 3 punti.Dettagli del matchPartita:Primavera-Under 19Data: Martedì 26 novembre 2024: 14:30Diretta TV: Non previstaStreaming: Non disponibileProbabili formazioniPrimavera (4-3-3):Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Alexious, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Topalovic; Romano, Spinaccé, De Pieri.Under 19 (4-1-3-2):Dickes; Bungim, Reschke, Shuldes, Kos; Weisbach; Gebel, Klapija, Jatta; Ramsak, Sakar.