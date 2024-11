Inter-news.it - Inter-Lipsia, scelto il giocatore che andrà in conferenza stampa con Inzaghi

La Champions League torna protagonista per l’, e con essa la tradizionaledella vigilia. Oggi alle 14, dalla saladel BPER Training Centre di Appiano Gentile, Simoneparlerà in. Svelato anche il nome del calciatore che parlerà con lui davanti ai colleghi giornalisti. VIGILIA –prima di, Simoneparlerà ine insieme a Federico Dimarco, per presentare la sfida valida della quinta giornata della fase campionato. Un appuntamento importante per analizzare lo stato di forma della squadra, le strategie per il match e le ambizioni europee del club nerazzurro. Lasarà preceduta da una diretta testuale, con aggiornamenti a partire dalle 13:45, curata da-News.it. Il focus sarà naturalmente rivolto alla partita di domani, in programma alle 21 allo Stadio Giuseppe Meazza, dove si attendono circa 65mila spettatori pronti a sostenere la squadra in un momento decisivo del cammino europeo con uno sguardo anche al campionato.