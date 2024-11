Inter-news.it - Inter-Lipsia, Pinheiro l’arbitro in Champions League: la designazione

Inter-Lipsia si giocherà martedì alle 21 allo stadio San Siro di Milano: l'UEFA ha appena reso noto la designazione arbitrale per la partita, valida per la quinta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025. A dirigere l'incontro, in programma martedì 26 novembre alle ore 21:00 presso lo Stadio San Siro di Milano, sarà l'arbitro portoghese Joao Pinheiro della federazione portoghese, una figura di grande esperienza internazionale. Ad assisterlo saranno i suoi connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia come assistenti, mentre il quarto uomo sarà João Gonçalves.