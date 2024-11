Calciomercato.it - Inter-Lipsia, la conferenza stampa di Inzaghi | LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La squadra campione d’Italia ospita ilnell’incrocio della prima fase di Champions League: le parole di SimoneinVigilia di Champions League per l’, che si è allenata questa mattina a San Siro per testare il nuovo campo rizollato del Meazza, in vista della sfida di domani sera contro il.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itRispetto all’anticipo di campionato stravinto in casa del Verona ci saranno diverse novità di formazione, con i rientri specialmente di Calhanoglu e capitan Lautaro Martinez. Ai box invece Acerbi, mentre scatta l’allarme per Frattesi che non si è allenato a causa di un’infiammazione alla caviglia. In attacco spazio in coppa nuovamente a Taremi, con Thuram (scatenato a Verona insieme a Correa) inizialmente in panchina.