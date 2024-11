Inter-Lipsia Inzaghi | Dobbiamo proseguire il nostro cammino come fatto fino a oggi Gli infortunati…

Leggi su Ilnerazzurro.it

Conferenza stampa della vigilia per Simoneche prepara così il match contro il. Preoccupazione per Frattesi.Dopo la brillante vittoria contro il Verona, l’torna a concentrarsi sulla Champions League. Domani sera, al Meazza, i nerazzurri affronteranno ilcon l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione agli ottavi. In conferenza stampa, Simoneha parlato delle sfide future, delle condizioni della squadra e delle aspettative per la stagione.Sui dati statistici che vedono l’al top“Essere primi in queste classifiche è motivo di orgoglio, ma resta una statistica. Noi lavoriamo per vincere trofei e soddisfare i nostri tifosi. Nonostante una serie di ottimi risultati, il campionato è una corsa serrata, con avversarie molto competitive.”migliorare ancora?“Anche nei momenti positivi, cerchiamo di analizzare dove possiamo crescere.