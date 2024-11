Inter-Lipsia Dimarco | Servirà una grande prestazione All’Inter chi va in campo deve dare tutto per la maglia

Leggi su Ilnerazzurro.it

Le parole di Federicoalla vigilia di. Obiettivi, rivali e il focus sul gruppo nerazzurro.L’, imbattuta e a quota 10 punti nella fase a gironi della Champions League 2023/24, si prepara alla quinta giornata. Al Meazza, i nerazzurri ospiteranno il, ancora a zero punti. In conferenza stampa, accanto a Simone Inzaghi, èvenuto l’esterno nerazzurro Federico, che ha parlato del match e degli obiettivi della stagione.L’obiettivo qualificazione“non lascia spazio a dubbi: “Dobbiamo fare unapartita contro una squadra forte.unadi alto livello per avvicinarci alla qualificazione agli ottavi.”L’importanza della Champions League“La Champions è una competizione straordinaria, capace distimoli enormi. Abbiamo affrontato avversari di spessore e conquistato 10 punti, ma ne servono altri tre per consoliil nostro percorso.