Ilgiorno.it - Inseguimento, dramma e rivolta. Ramy muore nella fuga a 19 anni. Rabbia in strada: "Verità per lui"

Leggi su Ilgiorno.it

Il TMax taglia in due Milano nel cuore della notte. Semafori bruciati. Incursioni a tutta velocità nelle strade della movida. Folli manovre per seminare gli inseguitori. Dietro ci sono le macchine dei carabinieri a tallonare lo scooter che ha saltato l’alt in via Farini. Dopo una ventina di minuti ad altissima tensione, alle 4, il motorino va a sbattere contro il marciapiedi, dalla parte opposta della città: il passeggero viene scaraventato contro il sostegno dell’insegna di un distributore di benzina. L’impatto è violentissimo, anche perché il ragazzo avrebbe perso il casco durante lacosìElgaml, 23 giorni prima di compiere 20, scappando non si sa ancora bene perché insieme all’amico ventiduenne tunisino poi arrestato per resistenza e indagato per omicidiole.