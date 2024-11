Lanazione.it - Iniziativa in farmacia per alzare l’attenzione

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Azzurro Donna, nella persona di Valentina Corsetti coordinatore provinciale, Forza Italia con il consigliere Elena Rustici e Fratelli d’Italia con il vice sindaco Marta Scevoli rinnovano il loro impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere azioni concrete contro ogni forma di violenza di genere. E per celebrare questa giornata e accendere i riflettori su questo tema, hanno organizzato in collaborazione con ladella dottoressa Sonia Piccini una giornata dedicata alle donne con misurazione del peso corporeo e misurazione della pressione arteriosa gratuita nell’orario di apertura della. "Invitiamo tutta la comunità a unirsi a questa battaglia di civiltà – dicono le organizzatrici – e a non restare indifferente.