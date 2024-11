Today.it - Ingerisce 121 ovuli di eroina per sfuggire ai controlli in aeroporto

Leggi su Today.it

Aveva ingerito la droga per cercare diai, ma sarebbe stato tradito dalla tensione nervosa. Un trentunenne nigeriano è stato arrestato in flagranza presso l'di Bologna per traffico internazionale di stupefacenti. Il passeggero, sottoposto a controllo dalla Guardia.