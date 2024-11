Milanotoday.it - Incidente sul lavoro al cantiere per la Biblioteca europea in viale Molise

Un operaio è rimasto ferito in unsulin una Milano. L'uomo, un egiziano di 38 anni, ha riportato una serie di fratture agli arti superiori ed è stato trasportato al Policlinico in codice giallo.L'infortunio è avvenuto poco prima delle 14 in, nel.