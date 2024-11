Anteprima24.it - Incendio sull’A16: furgone in fiamme, giovani salvi e carico recuperato

Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, 25 novembre, intorno alle ore 10:30, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’Autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 53,800 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Manocalzati, per unche ha coinvolto unin transito, utilizzato per il trasporto di divani.Dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli sono state inviate sul posto due squadre, che hanno provveduto a domare lee a mettere in sicurezza l’area. A bordo del veicolo si trovavano due, che da Aversa erano diretti a Grottaminarda, i quali, accortisi della fuoriuscita di fumo edal vano motore, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Dimostrando grande prontezza e coraggio, i ragazzi sono riusciti a mettere in salvo il, evitando ulteriori danni.