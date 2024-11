Lapresse.it - Incendio Roma, a fuoco capannone a Tor Cervara

Unè divampato domenica sera in unin disuso ain via Melibeo, zona Tor. Il, di circa 6mila mq, è in parte occupato, pieno di materiali di risulta. L’ha coinvolto anche una parte dell’area esterna, in parte piena di immondizia. La sala operativa del Comando diha inviato sul posto otto squadre dei Vigili delcon sei autobotti di cui tre provenienti dai Comandi di Latina, Viterbo e Rieti, il Nucleo Crrc con il Carro schiuma, un’autoscala, il Carro Autoprotettori, il funzionario di Turno e il capo turno provinciale., vigili delal lavoro tutta la notteLe operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte, con il personale dei Vigili deldislocato su più fronti, data l’enorme quantità di materiali stipati all’interno.