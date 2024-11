Agi.it - Incendio in uno studentato a Trento, 30 evacuati

AGI - Attimi di paura all'alba adove unè scoppiata in un edificio che ai piani superiori ospita uno. Per motivi di sicurezza i vigili del fuoco hanno evacuato 30 studenti. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L'sarebbe scoppiato in seguito a un guasto nel locale caldaia dell'edificio in via Solteri. Non erano presenti persone nei locali adibiti ad attività commerciali.