Trevisotoday.it - Incendio in un magazzino di carta: intervengono i vigili del fuoco

Leggi su Trevisotoday.it

Alle 16.15, di domenica 24 novembre, idelsono intervenuti in via Lombardia a Paese, per un principio d’all’interno di undi un’azienda di stampa tipografica. Nessuna persona è rimasta coinvolta.Le squadre arrivate da Treviso e Castelfranco con un’autopompa.