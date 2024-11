Milanotoday.it - In piazza Portello arriva Babbo Natale

Leggi su Milanotoday.it

Dal 22 novembre al 6 gennaio,ospita lo speciale Mercatino dicon 22 casette di legno che propongono una selezione di articoli perfetti per le feste come decorazioni natalizie, idee regalo originali, artigianato locale e molto altro ancora per soddisfare ogni desiderio.