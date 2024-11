In Emilia-Romagna il 546% degli infermieri è pronto a cambiare lavoro entro un anno

Bolognatoday.it - In Emilia-Romagna il 54,6% degli infermieri è pronto a cambiare lavoro entro un anno

Leggi su Bolognatoday.it

Gliin arrivo dall'India potrebbero essere presto una realtà a Bologna e in. La ragione? È presto detto. La condizione lavorativaè sempre più critica, come evidenziato dai dati raccolti da un questionario anonimo promosso da GetMore per il Nursind.