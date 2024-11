Iltempo.it - #iltempodioshø

Misteriosa compagnia legata agli Houthi li inganna con la promessa di uno stipendio elevato. La Russia ha reclutato centinaia di yemeniti per combattere in Ucraina, in una mossa che evidenzia i crescenti legami tra Mosca e i «ribelli del Golfo»: gli yemeniti vengono arruolati con la forza e inviati in prima linea in guerra.