Ilgiornaleditalia.it - Il freddo 'spacca' il cuore: il gelo e i rischi per la salute

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Ilimprovviso può far male al. Il repentino abbassamento delle temperature, come quello che si è verificato in Italia negli ultimi giorni con il ribaltone meteo, può avere effetti anche imprevisti sulladel, "perché si innesca la vasocostr