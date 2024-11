Feedpress.me - Il femminicidio di Giulia Cecchettin: il pm chiede l'ergastolo per Filippo Turetta

Leggi su Feedpress.me

Nel giorno in cui si discute in tutto il mondo su come fermare la violenza sulle donne, arriva a un passaggio giudiziario importante uno dei casi che ha fatto più «rumore» negli ultimi anni. Nel processo a, reo confesso di avere uccisoun anno fa, il pm di Venezia - al termine della requisitoria davanti alla Corte d’Assise - ha chiesto la condanna all’