Perugiatoday.it - Il consiglio comunale contro la violenza di genere, Ferdinandi: “Finché anche solo una donna sarà perseguitata, il nostro lavoro non potrà dirsi concluso”

Leggi su Perugiatoday.it

Oggi, in occasione della Giornata internazionaleladi, Perugia ha vissuto unche ha scosso profondamente la città, dove non sono mancate proposte e richieste per muoversi in maniera collettiva verso un futuro diverso. Un inaperto, e.