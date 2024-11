Pisatoday.it - Il Cep passa alla raccolta rifiuti con i cassonetti intelligenti

Leggi su Pisatoday.it

E’ partita oggi, lunedì 25 novembre presso i locali comunali in via Bramante 2, la consegna delle tessere necessarie per l'apertura deiche a breve saranno posizionati nel quartiere del Cep, che comporteranno il cambio del sistema didei. Ilggio sarà.