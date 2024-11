Quotidiano.net - 'Il candidato di Trump al Pentagono attaccò Nato e Onu'

Pete Hegseth, ildialla guida del, ha attaccatoe Onu in due libri recenti. Lo riporta il Guardian. Allo stesso tempo, l'uomo che dovrebbe essere a capo del gigantesco esercito americano ha sostenuto che le forze armate Usa dovrebbero ignorare "la convenzione di Ginevra e qualsiasi legge internazionale che regola guerra" e invece "scatenarsi" per diventare una forza "spietata, intransigente e estremamente letale", orientata a "vincere le nostre guerre secondo le nostre regole". In un altro passaggio ha sostenuto che la priorità della politica estera è Israele: "Se ami l'America, devi amare Israele".