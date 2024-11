Leccotoday.it - IHI Cernusco, la battaglia legale continua: denunciate lavoratrici e sindacalista

Leggi su Leccotoday.it

Si e? finalmente conclusa nei giorni scorsi la vicenda iniziata il 12 febbraio scorso presso l’azienda IHI diLombardone: in quella data, su richiesta di una lavoratrice in difficolta?, l’operatrice territoriale Fim Cisl Francesca Melagrana si e? recata in azienda per fare il suo lavoro.