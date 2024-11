Torinotoday.it - I piccoli pazienti diventano piloti di formula uno: nella sede di Ugi vivranno l'emozione di guidare una Ferrari

Leggi su Torinotoday.it

I bimbi di Ugi da oggi potrannounasul circuito di Monza. Ovviamente per finta e grazie a un simulatore donato da Sparco, società di Volpiano.Aidell’ospedale infantile Regina Margherità di Torino sembrerà di essere a Monza, ma in realtà si troveranno in.