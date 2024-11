Top-games.it - I 5 PEGGIORI co-protagonisti nei VIDEOGIOCHI

I 5co-nei. Ici regalano mondi fantastici, avventure mozzafiato e personaggi indimenticabili. Tuttavia, non sempre ogni personaggio che incontriamo lungo il nostro percorso è all’altezza delle aspettative.Alcuni co-, purtroppo, riescono a rovinare l’esperienza di gioco con la loro presenza fastidiosa, comportamenti irritanti o incompetenza totale. In questo articolo, esploreremo i cinqueco-nei, quei personaggi che avremmo voluto evitare a tutti i costi.Dai robot inutili alle amiche problematiche, questi sono i personaggi che fanno arrabbiare anche il giocatore più paziente.Al quinto posto tra ico-neic’è Oscar da “Syberia”Per il nostro primo peggior co-protagonista, entriamo nel mondo magico e misterioso di “Syberia.